Yolcularına İstiklal Marşı okutan otobüs şoförüne teşekkür madalyonu

Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğince, otobüs yolcularının İstiklal Marşı okumalarını sağlayan sürücüye teşekkür madalyonu takdim edildi.

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, AA muhabirine, sosyal medyada, yolcu otobüsünü kullanan Emin Şahin'in Afyonkarahisar-İzmir kara yolu arasında şehitliği fark etmesi üzerine aracını durdurduğunu gördüğünü söyledi.

Bunu görünce şehit aileleri ve gaziler olarak çok duygulandıklarını aktaran Kumartaşlı, dernek adına teşekkür madalyonu takdim ettiklerini bildirdi.