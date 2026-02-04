Haberler

İstanbul seferini yapan uçakta rahatsızlanan yolcu helallik istedi

İstanbul seferini yapan uçakta, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle uçak pist başında geri döndü. Yolcu uçaktan indirildikten sonra helallik istedi. Uçak, yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar ile İstanbul'a hareket etti.

İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, havalnmak için pist başına ilerlerken yolculardan biri, rahatsızlandığını belirtip kabin ekibinden yardım istedi. Hosteslerin yardımıyla uçaktan inen kişi, diğer yolculardan helallik istedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Yolculardan biri, uçak kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi. Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu. Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi. Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, "Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı" dedi.

Haber: Oktay POLAT / ERZURUM (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
