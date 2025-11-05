Yolcu Treni Kamyonete Çarptı: Sürücü Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Serçeköy mevkisindeki hemzemin geçitte, Ertun S'nin kullandığı 09 AAG 403 plakalı kamyonete, İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre aksayan tren seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel