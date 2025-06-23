Yolcu Tiyatro'dan 'Zakir' Oyunu: Bellek ve Direnişin Hikayesi

(İSTANBUL) – Bellek, inanç ve direniş kavramlarını sahneye taşıyan Yolcu Tiyatro'nun yeni oyunu Zakir, 25 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.30'da Baba Sahne'de ilk kez perde açıyor. Alevi-Bektaşi geleneği içinde büyüyen Ali Ilgaz'ın yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme alınan oyun, bireysel bir hikayeyi kültürel ve toplumsal bağlamda anlatıyor.

Senaryosunu Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ersin Umut Güler'in üstlendiği oyunda; usta oyuncu, müzisyen ve müzik direktörü Ali Seçkiner Alıcı sahnede hem rol alıyor hem de müzikleri canlı olarak icra ediyor. Oyunda Alıcı'ya yönetmen koltuğundaki Ersin Umut Güler de oyuncu olarak eşlik ediyor.

Masalsı Eren'le Charlie Chaplin aynı sahnedeyse…

Zakir, yalnızca bir biyografi değil; aynı zamanda şiirsel, absürt ve hayal gücüne açık bir anlatı. Ali Ilgaz'ın çocukluğundan itibaren tanık olduğu olaylar, onun hayal dünyasındaki figürlerle – Hacı Bektaş Veli'nin tablosundan çıkan Masalsı Eren ve Charlie Chaplin gibi – kesişiyor. Bu düşsel karakterler, Ilgaz'ın hayatındaki kırılma anlarına ışık tutuyor ve seyirciyi oyunun içindeki diğer karakterlerle buluşturuyor.

Bağlama, türkü ve deyişler yalnızca birer müzikal öğe olarak değil, oyunun ruhunu taşıyan anlatı unsurları olarak da kullanılıyor. Oyundaki karakterler "Zakir" kimliğini taşıyan hafıza aktarıcıları olarak sahnede yer alıyor; sahneyle izleyici arasındaki bağı sazın ve sözün gücüyle kuruyor.

Güçlü sanat ekibiyle dikkat çekiyor

Yardımcı yönetmenlik görevini Emre Can Sancar ve Sinan Akcan üstlenirken, hareket tasarımı Utku Demirkaya'ya, dekor tasarımı Cihan Aşar'a, kostüm tasarımı Özlem Kaya'ya, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe'ye ait. Afiş tasarımında Uğurcan Ataoğlu imzası bulunurken, afiş fotoğrafı ve teaser Ulaş Beşoklar'a, oyun fotoğrafları ise Orhan Cem Çetin'e ait. Oyunun yürütücü yapımcısı Emre Can Sancar.

Tek perdede yoğun bir anlatı

75 dakikalık tek perdelik oyun, hem duygusal hem düşünsel yoğunluğu yüksek bir deneyim sunmayı hedefliyor.