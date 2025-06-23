Yolcu Tiyatro'dan 'Zakir' Oyunu: Bellek ve Direnişin Hikayesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolcu Tiyatro'nun yeni oyunu 'Zakir', Alevi-Bektaşi geleneğinde bir bireysel hikayeyi kültürel ve toplumsal bağlamda sahneye taşıyor. 25 Haziran'da Baba Sahne'de prömiyer yapacak olan oyun, Ali Ilgaz'ın yaşam öyküsüne odaklanıyor ve müzik unsurlarıyla zenginleştirilmiş bir anlatı sunuyor.

(İSTANBUL) – Bellek, inanç ve direniş kavramlarını sahneye taşıyan Yolcu Tiyatro'nun yeni oyunu Zakir, 25 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.30'da Baba Sahne'de ilk kez perde açıyor. Alevi-Bektaşi geleneği içinde büyüyen Ali Ilgaz'ın yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme alınan oyun, bireysel bir hikayeyi kültürel ve toplumsal bağlamda anlatıyor.

Senaryosunu Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ersin Umut Güler'in üstlendiği oyunda; usta oyuncu, müzisyen ve müzik direktörü Ali Seçkiner Alıcı sahnede hem rol alıyor hem de müzikleri canlı olarak icra ediyor. Oyunda Alıcı'ya yönetmen koltuğundaki Ersin Umut Güler de oyuncu olarak eşlik ediyor.

Masalsı Eren'le Charlie Chaplin aynı sahnedeyse…

Zakir, yalnızca bir biyografi değil; aynı zamanda şiirsel, absürt ve hayal gücüne açık bir anlatı. Ali Ilgaz'ın çocukluğundan itibaren tanık olduğu olaylar, onun hayal dünyasındaki figürlerle – Hacı Bektaş Veli'nin tablosundan çıkan Masalsı Eren ve Charlie Chaplin gibi – kesişiyor. Bu düşsel karakterler, Ilgaz'ın hayatındaki kırılma anlarına ışık tutuyor ve seyirciyi oyunun içindeki diğer karakterlerle buluşturuyor.

Bağlama, türkü ve deyişler yalnızca birer müzikal öğe olarak değil, oyunun ruhunu taşıyan anlatı unsurları olarak da kullanılıyor. Oyundaki karakterler "Zakir" kimliğini taşıyan hafıza aktarıcıları olarak sahnede yer alıyor; sahneyle izleyici arasındaki bağı sazın ve sözün gücüyle kuruyor.

Güçlü sanat ekibiyle dikkat çekiyor

Yardımcı yönetmenlik görevini Emre Can Sancar ve Sinan Akcan üstlenirken, hareket tasarımı Utku Demirkaya'ya, dekor tasarımı Cihan Aşar'a, kostüm tasarımı Özlem Kaya'ya, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe'ye ait. Afiş tasarımında Uğurcan Ataoğlu imzası bulunurken, afiş fotoğrafı ve teaser Ulaş Beşoklar'a, oyun fotoğrafları ise Orhan Cem Çetin'e ait. Oyunun yürütücü yapımcısı Emre Can Sancar.

Tek perdede yoğun bir anlatı

75 dakikalık tek perdelik oyun, hem duygusal hem düşünsel yoğunluğu yüksek bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Al Hilal'den Osimhen sonrası En-Neysri isteği

Fenerbahçe, Osimhen sayesinde bavul dolusu para kazanabilir
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Bomba iddia: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir

ABD'li yetkililer: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.