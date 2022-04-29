Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı

MUĞLA'da jandarma ekiplerince durdurulup, narkotik köpeği 'Kont' ile yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

MUĞLA'da jandarma ekiplerince durdurulup, narkotik köpeği 'Kont' ile yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Çetibeli Karakol Komutanlığı ekiplerince, dün saat 17.00 sıralarında Çetibeli Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yapıldı. Otobüs içerisinde yapılan aramada narkotik köpeği Kont'un tepkisi üzerine yolculardan Osman Kaya'nın (38) üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kaya tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title