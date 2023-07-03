Yolcu otobüsüyle çarpışan motosiklet alev alev yandı: 1 yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da yolcu otobüsü ve otomobile çarpan motosiklet alev aldı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yolcu otobüsüyle çarpışan motosiklet alev alev yandı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yolcu otobüsü ve otomobile çarpan motosiklet alev aldı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Çarşı istikametine seyreden motosiklet önce yolcu otobüsüyle sonra da otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosiklet alev aldı. Yanan motosiklet olay yerine gelen bekçiler tarafından söndürüldü.
Motosiklette yaralanan yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.