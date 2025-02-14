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Yolcu Otobüsünün Şırnak'tan Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yolcu Otobüsünün Şırnak'tan Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Otobüs terminalden 11.35'te ayrıldı.

OTOBÜSÜN ŞIRNAK'TAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kişinin öldüğü devrilen yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kamera saatine göre; otobüs terminalden saat 11.35'te ayrılıyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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