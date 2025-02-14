Yolcu Otobüsünün Şırnak'tan Çıkış Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Otobüs terminalden 11.35'te ayrıldı.
OTOBÜSÜN ŞIRNAK'TAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kişinin öldüğü devrilen yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kamera saatine göre; otobüs terminalden saat 11.35'te ayrılıyor.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel