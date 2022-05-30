Yolcu otobüsünün çarptığı kazada öldü - Haberler

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Yolcu otobüsünün çarptığı kazada öldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
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Yolcu otobüsünün çarptığı kazada öldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan Yusuf Gönen (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan Yusuf Gönen (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı kırsal Duruca Mahallesi Uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Cizre'den Nusaybin'e şehirler arası otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Gönen'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gönen, önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gönen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gönen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. İsmi ve aracının plakası öğrenilemeyen otobüs şoförü de ifadesi için karakola götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Nusaybin Mardin Duruca Kaza Güncel Haberler

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