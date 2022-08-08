Son dakika haberi! Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü

Bir son dakika haberine göre Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü Şehirlerarası yolcu otobüsünden inen şahıs, otomobilden yapılan silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybetti Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden inen bir kişi, arkada gelen otomobilden yapılan silahlı saldırı...

 - Güncelleme:

Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü

Şehirlerarası yolcu otobüsünden inen şahıs, otomobilden yapılan silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünden inen bir kişi, arkada gelen otomobilden yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat otogar kavşağında meydana geldi. Nazmi Kaplan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden dün öğleden sonra bindiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Manavgat'a gelerek otogar kavşağında otobüsten inen Nazmi Kaplan, arkadan gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu yere yığıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtan açılan ateş sırasında kurşunlardan birisi bir ikamete, bir başkası da galerinin camına isabet etti. Şahsı tanıdığını belirten otobüs şoförü, Kaplan'ın ailesinin Bismil'de alacak verecek meselesi yüzünden cinayet işlediğini, cinayeti karşı tarafın işlemiş olabileceğini öne sürdü. Polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Güncel

Manavgat Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title