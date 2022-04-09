YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 2 KİLO TOZ ESRARI 'LESİ' BULDU

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Lesi' ile yaptığı aramada 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte ilçede yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Lesi' ile yapılan aramada N.D. (18) isimli yolcunun valizinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi. N.D. gözaltına alındı.