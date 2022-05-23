Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı - Haberler

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Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Yolcu otobüsünde vücuduna sarılı esrarla yakalandı

BOLU'da, polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan Yusuf K., gözaltına alındı.

BOLU'da, polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan Yusuf K., gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Yolculardan Yusuf K.'nın vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Narkotik, Bolu, Güncel, Haberler

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