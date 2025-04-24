Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu: Bir Kişi Tutuklandı

Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu: Bir Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Antalya-Konya seferini yapan yolcu otobüsünde yapılan baskında, 8 parça bonzai ele geçirilirken, şüpheli Ö. K. tutuklandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde seyahat ettiği yolcu otobüsünde, üzerinde 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirilen Ö. K., tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya- Konya seferini yapan bir yolcu otobüsünde seyahat eden Ö. K.'nin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı. Bu kapsamda ekipler, dinlenme tesisine giren otobüse baskın düzenledi. Polis ekiplerinin Ö. K.'nin üzerinde yaptığı aramada, 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö. K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.