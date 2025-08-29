Yolcu Otobüsünde Kalp Krizi Geçiren Iraklı Yolcu Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mola veren yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Irak uyruklu A.A.G., jandarma müdahalesine rağmen hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde mola veren yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren Irak uyruklu yolcu A.A.G. (61), jandarma personelinin suni teneffüs ve kalp masajı yapmasına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Müdahale anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 27 Ağustos günü saat 17.15 sıralarında Anadolu Otoyolu Akyazı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Irak uyruklu A.A.G., verilen mola sırasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan A.A.G. bilincini kaybedip yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine yakın olan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması kalbinin durduğunu fark ettiği A.A.G.'ye dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, A.A.G., daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.A.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
