YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI Güncel Haberler BOLU'da, TEM Otoyolu'nda narkotik ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 1700 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. BOLU'da, TEM Otoyolu'nda narkotik ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 1700 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, bir çantada 1700 adet uyuşturucu hap buldu. Çantanın sahibi N.Ç.(59) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Narkotik Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.