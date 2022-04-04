Gazipaşa'da yol kontrolünde kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Gazipaşa'da yol kontrolünde kaçak tütün ele geçirildi

AA - Yunus Uğur - Güncel
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Gazipaşa'da yol kontrolünde kaçak tütün ele geçirildi

Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 252 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 252 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney köy yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Kontroller sırasında yolcu İ.A.'ya ait olan bagajda, köpek yardımıyla yapılan aramada 252 kilogram kaçak tütün bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Yunus Uğur - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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