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Son dakika haberi... YOLCU OTOBÜSÜ TÜNELDE OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

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Son dakika haberi: ORDU'nun Fatsa ilçesi Nefise Akçelik Tüneli'nde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Erdal Tanrıver ile (22) araçtaki İhsan Tanrıver (69) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesi Nefise Akçelik Tüneli'nde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Erdal Tanrıver ile (22) araçtaki İhsan Tanrıver (69) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fatsa Çevreyolu Nefise Akçelik Tüneli'nde meydana geldi. H.Ö. (58) yönetimindeki Fındıkkale Turizm'e ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Erdal Tanrıver'in kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmasının etkisiyle savrulan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İhsan Tanrıver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Tanrıver ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Tanrıver ile İhsan Tanrıver'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, otobüsün sürücüsü H.Ö. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatsa Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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