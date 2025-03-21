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Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi, Cenaze Töreni Düzenlendi

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Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Kırcı'nın cenazesi, Sandıklı'da toprağa verildi. Cenaze törenine belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Sandıklı ilçesinde defnedildi.

Hastane morgundan alınan Süleyman Kırcı'nın (30) cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Kırcı'nın cenazesi, Bekteş köyündeki meydana getirildi.

Öğle vakti kılınan namaz sonrası Kırcı'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kılıçarslan beldesi yakınlarında dün, şarampole devrilen M.A.K. (38) idaresindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsündeki 1 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Sürücü M.A.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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