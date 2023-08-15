Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 4 yaralı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçeleri arasında bulunan tünellerde yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, şoka giren 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.45 sularında Alaplı ile Akçakoca ilçeleri arasında yer alan 2. tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alaplı istikametine seyir halinde olan Recep S. idaresindeki 41 EF 957 plakalı yolcu otobüsü önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yolcu otobüsünün ön camı patlarken, muavinin yüzüne kırılan cam parçaları geldi. Yolcular ise büyük şok yaşadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise otobüste sıkışan muavin Ersin Ş.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan şoför Recep S. ve Ersin Ş. Ereğli'deki özel hastanelere, şoka giren yolcular C.E. ve S.E Alaplı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ersin Ş.'nin sol bacağına otobüsün motorundan kopan demir parçanın saplandığı öğrenildi. Hemen tedavi altına alınan yaralılardan muavin Ersin Ş.'nin hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.