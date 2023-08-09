Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü ile otomobilin çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G.'nin idaresindeki 17 HB 600 plakalı yolcu otobüsüyle D-110 karayolunda ilerlerken, T.Ç. idaresindeki 59 ZD 966 plakalı araç sola dönmek isterken çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 59 ZD 966 plakalı araç sürücüsü T.Ç. isimli şahsın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan M.T. ve E.Ç ise yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Otobüs sürücüsü C.G. ise cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.