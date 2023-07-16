Yolcu Otobüsü ile Cipin Çarpıştığı Kazada Hostes Yaralandı

Bursa'da meydana gelen kaza sonucu yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kazada otobüs hostesi yaralandı ve yaklaşık 6 saat bekledi. Otobüs şoförü ise yaralı hostesin yanından ayrılmadı.

BURSA'da, şehirlerarası yolcu otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada yolcu otobüsünün hostesi yaralandı. Yolcular ve otobüs şoförü yaralanan hostesi yaklaşık 6 saat beklediler.

Kaza, 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan Hatay'a yolcu taşıyan Mehmet Nuri Çelik (53) yönetimindeki 64 LD 895 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Berkan Abdil Elmacı'nın kullandığı 2-CRB-010 yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kaza esnasında, yolcu otobüsünde servis yapan hostes Hatice Elmacıoğlu (25), kafasını otobüsün ön camına çarparak yaralandı. Yolcuların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hostes ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaklaşık 6 saatlik beklemenin ardından otobüs, içindeki 20 yolcusuyla beraber saat 23.00 sıralarında tekrardan Hatay'a doğru yola çıktı.