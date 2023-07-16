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Yolcu Otobüsü ile Cipin Çarpıştığı Kazada Hasta Hostes 6 Saat Bekledi

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Bursa'da meydana gelen kaza sonucunda yolcu otobüsünün hostesi yaralandı ve yolcular ile otobüs şoförü yaklaşık 6 saat beklemek zorunda kaldı. Otobüs şoförü, hostesin durumunu öğrenmek ve yardımcı olmak için hastanede bekledi.

BURSA'da, şehirlerarası yolcu otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada yolcu otobüsünün hostesi yaralandı. Yolcular ve otobüs şoförü yaralanan hostesi yaklaşık 6 saat beklediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Hatay Bursa Güncel Haberler

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