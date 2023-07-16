Yolcu Otobüsü ile Cipin Çarpıştığı Kazada Hasta Hostes 6 Saat Bekledi

Bursa'da meydana gelen kaza sonucunda yolcu otobüsünün hostesi yaralandı ve yolcular ile otobüs şoförü yaklaşık 6 saat beklemek zorunda kaldı. Otobüs şoförü, hostesin durumunu öğrenmek ve yardımcı olmak için hastanede bekledi.