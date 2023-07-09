Samsun'da yolcu otobüsünün düğüne gidenleri taşıyan bir başka otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yolcu otobüsü düğüne gidenleri taşıyan otobüse arkadan çarptı: 6 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

SAMSUN - Samsun'da yolcu otobüsünün düğüne gidenleri taşıyan bir başka otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yoybelen Mahallesi Samsun Ankara karayolunda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Didim'den Rize'ye giden Cengiz Akyüz idaresindeki 34 GDY 344 plakalı yolcu otobüsü, Yibitaş ışıklı kavşakta yavaşlayan İzmit'ten Samsun'un Bafra ilçesindeki düğüne gidenleri taşıyan Caner Bozbaş yönetimindeki 34 LDE 778 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada, yolcu otobüsünün muavini Fahri Bozkurt ve otobüste bulunan yolcu Naz Kızılyalım ile düğüne giden otobüste bulunan yolculardan Nimet Özcan (52), Nergiz Balıkçı (42), Berfin Özcan ve Derya Özkul yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.