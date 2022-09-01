YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4 YARALI
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BARTIN'da, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüsün elektrik direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
BARTIN'da, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüsün elektrik direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında, Bartın Dolaşıklar mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Bartın'a 17 yolcusu ile seyir halinde olan Remzi Arabacı yönetimindeki 50 DK 195 plakalı otobüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajda elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Otobüste bulunan yolcular kırılan ön camdan tahliye edilerek, dışarıya çıkartıldı. Kazada 4 yolcu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kanala devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.