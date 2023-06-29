Karabük'te seyir halinde olan ve içerisinde yolcusu bulunmayan bir yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Yangın tüm otobüsü sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yolcu otobüsü alev topuna döndü

KARABÜK - Karabük'te seyir halinde olan ve içerisinde yolcusu bulunmayan bir yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Yangın tüm otobüsü sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'dan İstanbul'a seyir halinde olan ve içersinde yolcu bulunmayan Hamit Aygün idaresindeki 34 LNZ 202 plakalı otobüs Karabük - Ankara karayolunda motor kısmından duman atmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü otobüsü güvenlik şeridine çektiği anda motor kısmı bir anda alev aldı. Karabük itfaiyesinin yakınında meydana gelen olay sonrası alevlerin bir anda büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler tüm otobüsü sarmadan söndürüldü.

Bu sırada ise alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı.