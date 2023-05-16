YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

BOLU'nun Gerede ilçesinde, içinde yolcu bulunmayan, otobüs motor kısmından tutuşarak, yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Horhor rampası mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne seyir halinde olan Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 plakalı yolcu otobüsü, Bursa'ya bakım için götürüldüğü sırada motor kısmından alev aldı. İçinde yolcu olmayan, otobüsteki yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangını gören diğer sürücüler de kendi imkanlarıyla otobüsü söndürmeye çalıştı. Çevredeki bir kişi metrelerce yükselen aleve kova ile su attı ancak müdahale yetersiz kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceme başlatıldı. (DHA)