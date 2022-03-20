Yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı (1) - Haberler

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Yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı (1)

AA - Necat Hazar - Güncel
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Kaza yeri Şarampole devrilen minibüs Minibüs içindeki bir vatandaşın konuşması Yaralıları araçtan çıkarma çalışmaları Ekiplerin müdahalesi VAN - Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza yeri

Şarampole devrilen minibüs

Minibüs içindeki bir vatandaşın konuşması

Yaralıları araçtan çıkarma çalışmaları

Ekiplerin müdahalesi VAN - Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı. (1)

Yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı (1)

Yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı (1)

Yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı (1)

AA / Necat Hazar - Güncel

Edremit, Minibüs, Kaza, Van, Güncel, Haberler

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