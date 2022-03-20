Yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı (1)
AA - Necat Hazar - Güncel
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Kaza yeri Şarampole devrilen minibüs Minibüs içindeki bir vatandaşın konuşması Yaralıları araçtan çıkarma çalışmaları Ekiplerin müdahalesi VAN - Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza yeri
Şarampole devrilen minibüs
Minibüs içindeki bir vatandaşın konuşması
Yaralıları araçtan çıkarma çalışmaları
Ekiplerin müdahalesi VAN - Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı. (1)