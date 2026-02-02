Aydın'da minibüsün yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün çarptığı 87 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi, minibüste bulunan bir kişi yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
S.D'nin kullandığı 09 M 0153 plakalı yolcu minibüsü, Aydın-Denizli kara yolu Kocagür mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Küçük'e (87) çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaya ile araçta yolcu konumundaki B.K. yaralandı.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Küçük müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel