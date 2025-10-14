Haberler

Yolcu Güvenliğini Sağlayan Görevli, Olay Anını Anlattı

Yolcu Güvenliğini Sağlayan Görevli, Olay Anını Anlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir güvenlik görevlisi, yolcunun kulaklıkla 'dur' ikazını duymadığı için yaşanan tehlike anını anlatarak, yolculara güvenlik uyarılarında bulundu.

YOLCUYU KURTARAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ KONUŞTU

Kayseri'de, yolcuyu kurtaran güvenlik görevlisi Ayhan Akış, olay anını anlatarak diğer yolculara uyarılarda bulundu. 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de güvenlik olarak görev yaptığını belirten Akış, "Yolcumuz kulaklıkla 'dur' ikazını duymadığı için ufak bir tehlike atlattı. Yardımcı olmaya çalıştık. Bunun eğitimlerini 3 aylık periyodik olarak almaktayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., standart olarak yolcu güvenliği, memnuniyeti ve hizmet için sürekli eğitim vermekte. Biz de eğitimini aldığımız şeyleri uygulayarak işimizi yapmaya devam ediyoruz. Daha önceki zamanlarda birkaç kez daha olmuştu. Hat üzerinde olduğundan güvenlik arkadaşlarımızın hepsi aynı tepkiyi vermektedir. Yolcular kulaklık kullanmasın. Sarı çizgilere dikkat etsinler. Lütfen uyarı ve işaretlere dikkat edin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İl Göç İdaresine büyük operasyon! Müdür, çalışanlar, tercümanlar gözaltına alındı

Göç idaresi müdürü de gözaltında! Yabancı kadınlara musallat olmuşlar
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.