Yolcu geçidi kazasında genç hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Burak Torun, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili sürücü B.K. yeniden gözaltına alındı.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Burak Torun (24), tedavi gördüğü yoğun bakımda 12 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 15 Eylül gecesi Kadirli- Adana karayolu Aydınlar köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Burak Torun'a, B.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Torun, ihbar üzere bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Torun, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan B.K., Torun'un hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.