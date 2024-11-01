Yolcu Geçerken Kaza: Emekli Doktor Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı emekli doktor Sefa Sefer (69) hayatını kaybetti. Sefer'in geçen yıl akciğer kanserini yendiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Kınık Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Koray Şenel (44) yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Sefa Sefer'e çarpıp, 70 metre sürükleyerek üzerinden geçti. Bu sırada otomobilin ön camına çarpan sürücü Sefa Şenel de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sefa Sefer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Şenel ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Sefa Sefer'in, geçen yıl akciğer kanserini yendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.