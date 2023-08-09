Üye Girişi
Haberler

Yola dökülen mazot kazaya neden oldu, 3 araç birbirine girdi

Güncel Haberler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yola dökülen mazot sonucu 3 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Yola dökülen mazot kazaya neden oldu, 3 araç birbirine girdi

BURSA Bursa'nın Gemlik ilçesinde yola dökülen mazot sonucu 3 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden bir çekiciden yola dökülen mazot sonucu aynı istikamette seyir eden 3 otomobil frene basınca duramadı. Kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralanırken, çekici ise polis ekiplerince tespit edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Güncel

Tragger Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title