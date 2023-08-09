Yola dökülen mazot kazaya neden oldu, 3 araç birbirine girdi

BURSA Bursa'nın Gemlik ilçesinde yola dökülen mazot sonucu 3 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden bir çekiciden yola dökülen mazot sonucu aynı istikamette seyir eden 3 otomobil frene basınca duramadı. Kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralanırken, çekici ise polis ekiplerince tespit edildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.