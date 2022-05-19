YOLA ÇÖP ATAN SÜRÜCÜYE 196 TL CEZA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YOLA ÇÖP ATAN SÜRÜCÜYE 196 TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'da hafif ticari aracının camını açıp yola çöp atan Ö.S.'ye (30), 196 TL ceza uygulandı.

BURSA'da hafif ticari aracının camını açıp yola çöp atan Ö.S.'ye (30), 196 TL ceza uygulandı.

İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde trafikte durduğu sırada 16 Y 5867 plakalı hafif ticari aracın camından dışarıya pet şişe atan sürücü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Ö.S. olduğunu tespit etti. Ö.S.'ye araçtan yere çöp attığı gerekçesiyle 196 TL ceza uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title