Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; 3 yaralı
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Bursa'da köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; köpeğin yolun karşısına geçmeye çalıştığı, o sırada caddede seyreden otomobilin sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Kontrolden çıkarak savrulan otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi de görüntülere yansıdı. (DHA)
Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; 3 yaralı (2)
Bursa'da köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; köpeğin yolun karşısına geçmeye çalıştığı, o sırada caddede seyreden otomobilin sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Kontrolden çıkarak savrulan otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi de görüntülere yansıdı. (DHA)