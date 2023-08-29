Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; 3 yaralı

Bursa'da köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; köpeğin yolun karşısına geçmeye çalıştığı, o sırada caddede seyreden otomobilin sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Kontrolden çıkarak savrulan otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi de görüntülere yansıdı. (DHA)