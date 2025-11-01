Haberler

Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Süreklilik Arz Ediyor

Güncelleme:
Kara yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Aydın-Denizli Otoyolu gibi birçok yol kesiminde ulaşım kontrollü veya tek şeritten sağlanmakta.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun Pamukkale bağlantı yolu köprüsü üzerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Pamukkale istikametinden otoyola katılım kolu ile otoyolun Pamukkale Kavşağı'ndan Denizli'ye çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolasıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Düzce-Akçakoca istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 25-33. kilometrelerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Üst Geçidi'nde köprü kiriş montajı sebebiyle 12.00-18.00 saatlerinde her iki istikamette ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 60. kilometresinde yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Haberler.com
