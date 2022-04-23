'Yol verme' tartışmasında tabancayla öldürüldü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Murat Çoban (31), yaşamını yitirdi.

Olay saat 18.00 sıralarında, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Murat Çoban ile bir kişi mahalle arasında yol verme meselesi nedeniyle araçlarından inerek tartışmaya başladı. Kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü tabancasını çıkararak ateşledi ve Murat Çoban'ı vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Murat Çoban kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.