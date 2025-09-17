Yol Verme Tartışmasında Aggresif Sürücüye Para Cezası
Bakırköy'de bir araç sürücüsü, yol verme tartışması sırasında başka bir aracın önünü kesip hakaretler savurdu. Emniyet ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle sürücüyü tespit edip ceza uyguladı.
Bakırköy'de yol verme tartışmasında bir aracın önünü kesip hakaret içerikli sözler sarf eden sürücüye para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Fişekhane Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün yol verme tartışması nedeniyle başka bir aracın önünü keserek hakaret içeren sözler söylemesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen D.Y. (37), yakalandı.
Şüpheli D.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması", "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraksamak" ve "saygısız araç kullanmak" maddelerinden para cezası uygulandı.
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan dosyası ikmalen adli makamlara gönderilen D.Y. serbest bırakıldı.