Yol Verme Tartışması Ümraniye'de Gerginliğe Neden Oldu

Yol Verme Tartışması Ümraniye'de Gerginliğe Neden Oldu
Güncelleme:
Ümraniye'de hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önünü keserek yol verme nedeniyle tartışmaya sebep oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ÜMRANİYE'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önünü kesti. O anlar otomobil sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 1300 sıralarında Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobil sürücüsüyle, 34 HE 8079 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Cadde üzerindeki trafik ışıklarına gelen 34 HE 8079 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, otomobilin önünü kesti. Bunun üzerine otomobildeki kadın sürücü, yaşanan tartışmayı ve hafif ticari araç sürücüsünün önünü kestiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracından inen sürücü, otomobile yaklaşarak görüntüleri silmesini istedi. İkili bir süre tartıştıktan sonra ticari araç sürücü kullandığı hafif ticari araca bindi. Ancak yoldan çekilmedi. Yolun açılmayacağını anlayan otomobil sürücüsü ise şeridini değiştirerek yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
