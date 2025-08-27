Yol Verme Tartışması Sonucu Taksiciye 6 Bin 788 Lira Ceza

Kartal'da bir taksici, yol verme nedeniyle yaşanan tartışma sonucu trafiği tehlikeye düşürdüğü için 6 bin 788 lira para cezası aldı. Taksicinin aracı trafikten men edildi.

Kartal'da, yol verme tartışması nedeniyle trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen taksiciye toplam 6 bin 788 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 25 Ağustos'ta, Kartal D-100 Güney Yanyol'da meydana gelen kavgaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, yol verme nedeniyle 2 araç sürücüsü arasında çıkan tartışmada taksici Ü.Y'nin diğer aracı durdurduğu, sürücüsünü darbetmeye çalıştığı ve trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan Ü.Y'ye, "Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "taşıt yolunda duraklamak", "trafiği engellemek", "standart dışı plaka kullanmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 6 bin 788 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Taksisi ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
