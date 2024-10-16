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Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Tutuklandı

Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 3 Kişi Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da yol verme yüzünden çıkan tartışmada bir sürücü tekme, yumruk ve sopalarla dövüldü. Olaya karışan 3 kişi tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da, 'yol verme' tartışmasında aracının camından çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopalarla döven 3 kişi, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 10 Ekim'de 1'inci Sanayi Sitesi girişi yolunda iki otomobilin sürücüleri, 'yol verme' meselesinden tartıştı. Tartışma, trafiğin durmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü. Otomobilden inen B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21), önde duran diğer otomobilin sürücüsü S.B.'ye (27) saldırdı. 3 kişi camdan çıkardıkları S.B.'yi tekme, yumruk ve sopayla dövdü. Polis aracına ait siren sesinin duyulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kavga anları, yoldan geçen başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde 3 kişinin tartıştıkları diğer aracın sürücüsünü dövdüğü, polis aracının siren sesinin duyulmasıyla tarafların ayrılıp araçlarına bindiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı.

KÜFRETTİĞİ GEREKÇESİYLE DARBETMİŞLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B.'ye saldıran B.K., B.K. ve İ.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli ilk ifadelerinde, sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği gerekçesiyle uyardıkları S.B.'yi, kendilerine küfretmesi üzerine darbettiklerini söyledi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., B.K. ve İ.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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