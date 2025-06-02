Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Tutuklandı

Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan Soner Akan tutuklandı. Olayda üç kişi de darbetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada; 1 kişiyi bıçakla, 3 kişiyi de darbederek yaralayan Soner Akan (30), tutuklandı.

Olay, 1 Haziran'da saat 20.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Akan ve ağabeyi İ.A. (32) ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Soner Akan, bıçakla Taha A.'yı yaraladı. Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. ise darbedildi. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Soner Akan ile ağabeyi İ.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli kardeşler bugün adliyeye sevk edildi. Soner Akan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, ağabeyi İ.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçen isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe Akman için Premier Lig iddiası

Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe için olay iddia
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
TÜRK-İŞ: Kamu Çerçeve Protokolü için hala ücret teklifi gelmedi

TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken çıkış
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.