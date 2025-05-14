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Yol Verme Tartışması Altınova'da Trafik Sıkışıklığına Yol Açtı

Yol Verme Tartışması Altınova'da Trafik Sıkışıklığına Yol Açtı
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Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ve servis minibüsü sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma sırasında uzun bir trafik kuyruk oluştu. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek durumu sakinleştirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün alt geçitteki yol verme tartışması nedeniyle yaşanan yoğunluk ve tartışma anı cep telefonu ile kayda alındı

Altınova ilçesine bağlı Çavuşçiftliği mevkinde alt geçide giren 34 SA 082 plakalı otomobil ile 77 P 4906 plakalı servis minibüsü sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı.

Tersaneler bölgesinden gelen araçların çoğalması üzerine servis aracının arkasında uzun kuyruk oluşurken, otomobilde bulunan 2 kadın ile servisteki vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, otomobilin arkasında araç olmamasına rağmen kadın sürücünün geri çıkmadığı görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kadın sürücüyü ikna ederek otomobilini geri çekmesini sağladı. Kısa süre sonra trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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