Yol verme kavgasında tüfekle vurulan Batuhan öldü, ağabeyi yaralı

İZMİR'de yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Batuhan Güler (20) yaşamını yitirdi, kardeşi Okan Güler (30) ise bacağından yaralandı.

Olay, Karabağlar ilçesi Eskiizmir Caddesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Güler, trafikte N.C. ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, N.C., Okan Güler'i darbetti. Çevredekiler araya girip kavgayı ayırdı. Okan Güler, daha sonra kardeşi Batuhan Güler'i de yanına alıp, N.C.'nin evine gitti. Bu sırada N.C'nin evinden 2 kardeşe pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Batuhan Güler'in karnına, Okan Güler'in ise bacağına isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.