Son dakika haber | 'Yol verme' kavgasında ölümde, adli kontrol tedbirine tepki

'Yol verme' kavgasında ölümde, adli kontrol tedbirine tepki

ANKARA'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Mert A.'nın (22) kollarından tutarak yere savurduğu Yalçın Başol (73), başını asfalta çarparak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Mert A., savcılıkça 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine rağmen kendisini savunduğu yönündeki görüntü inceleme tutanağı doğrultusunda adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay sırasında Başol'un yanında bulunan kız kardeşi Özcan Başol, "Nasıl serbest bırakılıyor?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 15 Temmuz'da Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde meydana geldi. Firmada kuryelik yapan Mert A., 06 DBA 910 plakalı motosikletle kırmızı ışıkta durduğu sırada, arkadan gelen Özcan Başol'un kullandığı 34 LD 4232 plakalı otomobilden inen Yalçın Başol ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Mert A.'nın kollarından tutarak sertçe savurduğu Başol, yere düşüp, başını asfalta çarptı. Ağır yaralanan Başol, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki yoğun bakımda 1 hafta yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

Başol, ağabeyinin kaybından sonra Mert A.'dan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Onun üzerine aldılar. Akrabasının evinde yakalamışlar. Orada serbest bıraktılar. Karakola tekrar gittim. 3 kez alındı, 3 kez serbest bırakıldı. Mahkeme serbest bırakılmasına ve 1 ay ev hapsi verilmesine karar verdi. Bu katil, nasıl serbest bırakılıyor? Tutuklansın, cezasını çeksin istiyorum. Serbest geziyor. Savcı, 'kasten adam öldürme'den tutuklanmasını istedi. Mahkeme reddetti. Kendisini ne tanırız ne biliriz ne de görmüşlüğümüz var. Benim ağabeyim hayatında kavga etmemiş bir insan. Böyle bir insanı kaldırıp da yere çakmanın alemi yok. Ne istiyorsun bizden? Ben kaç yaşında insanım. Annesi yerindeyim. Bunlar cezasız kalmamalı" diye konuştu.