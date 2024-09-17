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Yol Verme Kavgasında Cinayet: İki Kişi Tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'yol verme' kavgasında bir kamyonet sürücüsünü tabancayla öldüren hafif ticari aracın sürücüsü ve kardeşi tutuklandı.

KASTEN ÖLDÜRME VE CİNAYETE İŞTİRAKTEN TUTUKLAMA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'yol verme' kavgasında, kamyonet sürücüsü Ali Çubuk'u tabancayla vurarak öldüren hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Namaz ile yanındaki kardeşi Can Namaz, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tabancayı ateşleyen Ömer Namaz 'Kasten öldürme', o sırada araçta olan kardeşi Can Namaz ise 'Cinayete iştirak etme' suçundan cezaevine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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