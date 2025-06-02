Yol Verme Kavgasında Bıçak Çıkaran Şüpheli Yakalandı
Ankara Valiliği, yol verme kavgasında döner bıçağı çıkartan G.A.'nın yakalandığını duyurdu. 9 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Ankara Valiliği, yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkarttı" başlıklı haberlere istinaden polis çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu olayı gerçekleştirenin, 9 suç kaydı bulunan G.A. olduğu tespit edildi.
Şüpheli, suç aleti ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel