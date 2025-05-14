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Mardin'de Yol ve İstinat Duvarı Okulun Bahçesine Çöktü

Mardin'de Yol ve İstinat Duvarı Okulun Bahçesine Çöktü
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde yeni açılan yolun bir bölümü ile istinat duvarı, okulun arka bahçesine çöktü.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yeni açılan yolun bir bölümü ile istinat duvarı, okulun arka bahçesine çöktü.

Olay, gece saatlerinde, Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin tarihi 1'inci Cadde'ye giden yolu kapatmasıyla alternatif olarak açılan yol, istinat duvarıyla beraber Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu'nun bahçesine çöktü. İhbarla bölgeye sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alıp, hafriyat kaldırma çalışması başlattı. Çökme meydana gelen yol, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, çalışma nedeniyle okulda eğitim ve öğretime ara verildiği öğrenildi. Çökme nedeniyle yolun altında boşluklar oluşurken, trafiğe kapatılan caddede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan bazı veliler, çocuklarının genellikle okulun arka bahçesinde piknik yaptığını, çökme anının gece yaşanmasının olası facianın önüne geçtiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, mağdur olmamaları için okulda eğitim gören öğrencilerin, bir süre çevredeki diğer okullarda eğitim hayatına devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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