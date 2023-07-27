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Yol tartışmasında otobüsün önünü kesip camları kırdı

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Esenyurt'ta bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı. Seyir halindeki otobüsün önünü kesen öfkeli adam, şoföre hakaret ve tehditler savururken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol tartışmasında otobüsün önünü kesip camları kırdı

Esenyurt'ta öfkeli sürücü İETT otobüsüne saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı. Seyir halindeki otobüsün önünü kesen öfkeli adam, şoföre hakaret ve tehditler savururken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Öfkeli araç sürücüsü, daha sonrasında içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün önünü keserek camlarını kırdı. Şoföre hakaret ve tehditler savuran araç sürücünün o anları ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Güncel

Esenyurt Tragger İETT Güncel Haberler

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