Yol süpürme aracına arkadan çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Adana'da Karayolları'na ait yol süpürme aracına arkadan çarpan otomobildeki Emine Topak hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise yaralandı. Kaza sonucunda yol kısmen trafiğe kapanırken, soruşturma başlatıldı.

ADANA'da Karayolları'na ait yol süpürme aracına arkadan çarpan otomobilin ön camından fırlayan Emine Topak hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Haşim Topak yönetimindeki 01 AIC 970 plakalı otomobil, aynı yöne giden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 JOK 72 plakalı yol süpürme aracına arkadan çarptı. Kazada, emniyet kemeri takmadığı belirlenen Emine Topak, otomobilin ön camından fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Topak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.