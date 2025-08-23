Yol Ortasında Hayatını Kaybeden Çocuk İçin Sürücü Yakalandı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Sakat'a (11), otomobili ile çarparak ölümüne neden olan sürücü A.A. yakalandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 63 AP 690 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Sakat'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sakat, metrelerce yola savruldu. Kazanın ardından sürücü, olay yerinde aracının plakasını düşürüp kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Merve Sakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sakat'ın cenazesi otopsi sonrası toprağa verilirken, kaçan sürücü A.A. yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.