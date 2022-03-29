İZNİK, BURSA (İHA) - Yol ortasında ağaca bağlı atı görenler şoke oldu

BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde yol ortasında bağlanan atı görenler şok oldu.

Bursa'da insanı şoke eden görüntüler İznik ilçesinde kaydedildi. İznik-Bursa istikametinde yolun kenarındaki ağaca bağlanan at, ipinden kurtulmak için uzun süre çabaladı. Yaya geçişini kapatan at, araç trafiğini de tehlikeye soktu. Görenlerin gözlerine inanamadığı atın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Trafik ve yayaların güvenliği için at ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.